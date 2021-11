Padrós reclama que els professionals sanitaris rebin ja la tercera dosi de la vacuna contra la covid

Padrós ha instat a «reforçar» l'escut protector de la societat i ha considerat que l'hivern és amenaçant per la previsió d'infeccions respiratòries. Ha demanat també responsabilitat i paciència a la població i que els que no s'hagin vacunat encara ho facin.De la seva banda, Dincat ha insistit en la necessitat que la vacuna sigui obligatòria entre els professionals que treballen amb col·lectius de risc. En concret, ha reclamat al Govern quer faci una reforma legal que estableixi aquesta obligatorietat.Dincat ha recordat que les persones amb discapacitat intel·lectual tenen major risc de contraure el virus per diferents motius, com les barres a l'hora de posar en pràctica les mesures d'higiene bàsiques o la dificultat a l'hora de distanciar-se socialment. A més, molts tenen patologies associades que els fan més vulnerables.El director de Dincat, Carles Campuzano, ha afirmat que l'obligatorietat de la vacunació entre els professionals que atenen aquest col·lectiu és una mesura necessària per garantir el dret la protecció de la salut de les persones a qui acompanyen.