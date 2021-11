Millora la situació a les escoles: 64 grups escolars confinats i 10.609 persones en quarantena

Els grups escolars confinats per covid-19 a Catalunya han baixat de 65 a 64, segons dades del Departament d'Educació. Representen el 0,09% dels aproximadament 72.000 totals. Hi ha 10.609 persones confinades (-378). S'han registrat 1.683 positius en els darreres 10 dies i ja se n'acumulen 9.858 (+252), entre alumnes, docents, PAS o personal extern. Hi ha quatre centres tancats completament, dos a Osona, un al Segrià i un a l'Alt Penedès.D'altra banda, 49 tenen algun grup confinat (-1), el 0,96% dels 5.108 del sistema. Pel que fa als centres tancats, són la llar d'infants

Els Putxinel·lis de Montesquiu i l'escola Santa Bàrbara-ZER Els Castells de Vidrà, totes dues a Osona. També la Llar d'infants El Cargol d'Avinyonet del Penedès, a l'Alt Penedès, i l'escola La Roca - ZER L'Eral de Sarroca de Lleida, al Segrià.



368 persones confinades al Pureza de María

D'altra banda, un dels centres més afectats és el Pureza de María de Sant Cugat del Vallès, on hi ha 368 confinats, 120 menys que aquest dilluns. D'aquests, 368 són alumnes (-119) i 6 docents i PAS (-1). En els darrers 10 dies hi ha hagut 59 positius, 53 dels quals alumnes i sis professors o PAS. El brot és el més nombrós que hi ha en aquests moments a la comarca.



Del total de persones confinades en el conjunt dels centres educatius, 10.245 són alumnes (-421), 354 docents i personal d'administració i serveis (+43) i 10 de personal extern (ídem).