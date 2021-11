La militància de la CUP decideix amb un 68% presentar esmena a la totalitat però continuar negociant els pressupostos

En una pregunta en format d'arbre, les assemblees obertes parlamentàries (AOP) han votat entre quatre escenaris: esmena a la totalitat però seguir negociant; esmena a la totalitat i donar per acabada la negociació; abstenir-se en la votació i considerar l'acord insuficient per a l'aprovació definitiva; i abstenir-se i considerar suficient l'acord per a la votació definitiva.Tot i l'esmena a la totalitat de la CUP, els pressupostos per al 2022 superarien la votació de dilluns que ve si PSC o comuns s'hi abstinguessin. El ple del Parlament decideix el 22 de novembre si els comptes continuen la tramitació a la cambra catalana o són retornats i està previst que, si prosperen, la votació final sigui el 23 de desembre. Tant socialistes com comuns avisen al Govern però que presentaran esmena a la totalitat contra els comptes si l'executiu no els crida per negociar. De moment, la CUP ha estat l'únic grup amb qui el Govern ha contactat per abordar els pressupostos.Cs, Vox i PPC ja han anunciat que presentaran una esmena a la totalitat. Com que es fa una única votació amb totes les esmenes presentades, s'haurien de registrar més vots en contra les esmenes que a favor per tal que els pressupostos puguin seguir tramitant-se a la cambra catalana.