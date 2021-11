El Govern valora ampliar l'ús del passi covid si la pandèmia continua empitjorant però no preveu l'aplicació immediata

La portaveu de l'executiu afirma que la mesura «no està tancada» i que s'avaluarà l'impacte en el sistema sanitari

Actualitzada 16/11/2021 a les 14:24

El Govern estudia ampliar el passaport covid més enllà de l'oci nocturn si en els propers dies les dades de la pandèmia continuen empitjorat i segons l'impacte assistencial. La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha afegit però que, ara per ara, la mesura no està tancada, si més no per aplicar-la amb caràcter immediat. En tot cas, ha indicat que es faria per evitar noves restriccions i limitacions d'aforaments; i sempre i quan es rebés autorització judicial. La portaveu ha afirmat que es tornen a entreveure escenaris que poden ser «complicats», especialment tenint en compte que s'acosten el pont del desembre i Nadal. El Govern està a l'espera també de rebre un informe, no vinculant, sobre l'ús del passaport per part del comitè assessor.