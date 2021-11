Caldrien de 1.100 a 1.200 donacions de sang diàries més per satisfer les necessitats actuals

L'entitat té unes reserves de seguretat per donar resposta a possibles situacions d'emergència. Amb l'augment de l'activat les reserves se situen ara en les 6.000 unitats, quan la xifra ideal són 10.000.D'altra banda, el Banc de Sang i Teixits recorda que de cada donació «se'n beneficien tres persones», perquè la sang es separa en glòbuls vermells, plaquetes i plasma, cadascun útil per a uns tractaments diferents.El 55% dels glòbuls vermells s'utilitzen en especialitats mèdiques mentre que un 40% en usos quirúrgics. La majoria de transfusions de plaquetes es fan per prevenir hemorràgies en pacients que en tenen dèficit.