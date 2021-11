Salut comença a administrar aquesta setmana les dosis de records als vacunats amb Janssen

Per a la resta, els centres que disposen de la història clínica informatitzada tindran properament al web de cita de Salut un apartat específic de vacunació covid on els usuaris podran demanar hora per vacunar-se cal cap o als annexos a aquests. Aquesta eina estarà operativa en uns dies. Els usuaris rebran un missatge al mòbil que compleixin els criteris per rebre la dosi de record de Janssen.Aquestes persones seran vacunades als centres de primària i no a punts de vacunació poblacionals. Salut només preveu que aquesta es faci sense cita en casos excepcionals.Salut ha explicat que en les persones que han rebut la vacuna del laboratori Janssen, s'ha observat que la disminució de la resposta immunitària es produeix abans que amb les altres, a partir dels tres mesos. Per aquest motiu, es recomana l'administració d'una dosi de record, com a mínim, tres mesos després d'haver rebut el vaccí. Tot i això, no rebran aquesta dosi de record aquells que van contraure la covid abans de rebre la primera dosi perquè aquesta gent està més protegida.