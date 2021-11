En el cas de les exportacions en l'àmbit estatal, fins al mes d'agost s'han venut 85,3 milions de litres de cava, un 12,9% més que la mitjana dels últims quatre anys. En comparació amb l'any 2020, les vendes a l'estranger van incrementar-se un 16%.Pel que fa al mercat interior, la caiguda del consum l'any 2020 va ser del 12,7% en termes interanuals, un descens marcat per l'evolució de les vendes al canal de l'hostaleria (-42,4%) i de l'alimentació (-5,3%). Per aquest 2021, en canvi, s'espera un increment del consum per la millora de la situació sanitària.