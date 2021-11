Actualitzada 15/11/2021 a les 11:02

La investigadora del BIOCOMSC Clara Prats ha alertat que els no vacunats menors de 70 anys tenen deu cops més risc d'ingressar per covid que els vacunats. En declaracions a Catalunya Ràdio, ha detallat que si hi ha un ingressat per cada 100.000 vacunats, n'hi ha 10 entre els no vacunats. També ha dit que entre els joves, per cada infecció entre els vacunats n'hi ha el doble entre els no vaccinats. Els experts esperen que la vacunació ajudi a aturar una sisena onada. De fet, Prats ha afirmat que aquesta «no hauria de tenir res a veure» amb les anteriors. Tot i això, el cap de malalties infeccioses de l'Hospital del Mar, Robert Güerri ha alertat del risc que coincideixi amb l'epidèmia de la grip, situació que seria complicada als hospitals.