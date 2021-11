El SEM activa un nou procediment d'atenció a víctimes de violència sexual que evita la revictimització

El 15% dels atesos són menors d'edat

El nou model posa èmfasi en donar resposta immediata, centrada en les necessitats de la persona afectada que es troba en situació de màxima vulnerabilitat. Per això, un dels principals objectiu és oferir un acompanyament integral durant tot el procés d'assistència posterior a l'agressió, fins que la víctima es traslladada, procurant que tingui un únic interlocutor.En aquest nou model, l'atenció psicològica a la víctima continua tenint un paper molt important per crear un entorn de confiança i seguretat durant les primeres hores posteriors a l'agressió. En aquest sentit, quan es fa necessari realitzar una atenció presencial, es prioritza que l'assistència la dugui a terme un professional del mateix gènere que la persona afectada.Aquest procediment de violència sexual s'aplica en cas d'acte o temptativa de caire sexual, realitzat sense consentiment de la persona, amb independència de que l'agressor tingui o no relació conjugal, de parella, afectiva o familiar amb ella.La seva implementació permet treballar de manera transversal amb la resta de cossos i interlocutors sanitaris, deixant de duplicar accions i vehiculant cadascun dels passos.El nou procediment es va posar en marxa el 15 setembre i des de llavors s'han atès 112 casos, un 91% dones i un 15% menors d'edat. L'atenció presencial ha suposat un 97% dels casos.Pel que fa a l'atenció psicològica especialitzada, l'equip de psicòlegs del SEM ha fet 29 assistències en aquests dos mesos, 23 de les quals de manera presencial i sis telefònicament.L'assistència psicològica s'ofereix a la víctima quan els professionals ho consideren necessari, i pot ser activada pels propis equips assistencials o ser sol·licitada per part dels altres cossos o pel mateix centre sanitari.