Una associació anuncia una demanda al Suprem contra l'indult a Junqueras, Bassa, Romeva, Forn, Rull, Turull i Cuixart

El bufet d'advocats que la representa no esmenta Forcadell ni Sànchez

Actualitzada 14/11/2021 a les 20:04

L'associació Pro Patrimonium Sijena y Jerusalén ha anunciat que demà dilluns interposarà una demanda al Tribunal Suprem contra l'indult concedit als líders independentistes Oriol Junqueras, Dolors Bassa, Raül Romeva, Joaquim Forn, Josep Rull, Jordi Turull i Jordi Cuixart. Segons ha informat el bufet d'advocats que representa l'entitat, considera que la mesura de gràcia que els va concedir el govern espanyol encobreix «un indult general», és «un clàssic cas de corrupció» i no té utilitat pública perquè els condemnats pel referèndum de l'1 d'octubre de 2021 «segueixen sense acatar la Constitució, repudien la figura del rei i no renuncien a l'autodeterminació».L'anunci del recurs no esmenta els també indultats Jordi Sànchez i Carme Forcadell.