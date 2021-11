Padrós augura que aquest hivern serà «clau» de cara a la pandèmia durant el 2022

En una conversa amb l'expresident Artur Mas per fer balanç de la pandèmia del coronavirus, Padrós ha plantejat que cal un canvi en els marcs normatius que provoquen que «el sistema sanitari no pugui donar més del que pot donar». El metge creu que els recursos s'haurien de gastar de «manera diferent» i considera que el sistemes de vigilància de salut pública han quedat «obsolets». «El nostre sistema sanitari necessita més musculatura, hem resistit però hem patit moltíssim i el país necessita repensar quin model de protecció volem», ha reblat.Considera que el país té un sistema sanitari «molt pensat per les necessitats de la població catalana de finals del segle XX, però al segle XXI tenim una societat i uns reptes molts diferents». Per això, creu, «ens hem de reinventar». En aquest sentit, diu que tenim una agència de salut pública molt pensada per a les epidèmies de grip de cada hivern o les infeccions alimentàries, «però no per tot allò que ens ha vingut». També creu que és important tenir una indústria quilòmetre zero: «No pot ser que en un país com el nostre no poguéssim tenir una cosa tan senzilla com és una mascareta».Quant a les restriccions per contenir els brots de covid, Padrós ha dit que han estat un encert perquè han servit per «protegir l'escut protector dels més vulnerables». Sí que ha reconegut que el govern espanyol «podia haver protegit més aquells que han patit més» les conseqüències econòmiques com poden ser el sector cultural o de restauració. «La pitjor malaltia que podem tenir és la pobresa i és obvi que la pandèmia haurà accentuat algunes desigualtat», ha reconegut.Sobre el paper dels professionals sanitaris, ha dit que tots van agrair molt els aplaudiments rebuts, tot i que ha deixat clar que no se senten herois: «Som servidors públics i professionals al servei de al societat i els pacients». En aquest sentit ha dit que seria important que els aplaudiments «es converteixin en què els ciutadans interpel·lin els representants polítics» per exigir que es «doni musculatura al sistema sanitari».