Més de meitat d'urgències hospitalàries al 2020 a Catalunya van ser per l'alcohol

Els casos més freqüents són homes d'entre 41 i 60 anys mentre que en els menors de 18 anys els 55% dels casos són dones

Actualitzada 14/11/2021 a les 19:01

Més de la meitat de les urgències hospitalàries del passat any 2020 a Catalunya relacionades amb el consum de substàncies van ser incidents vinculats a l'alcohol, més freqüents entre els homes de 41 i 60 anys mentre que en menors de 18 anys, el 55% van ser dones.Aquestes dades han estat facilitats aquest diumenge pel Departament de Salut amb motiu de l'inici, demà dia 15, de la VIII Setmana de sensibilització sobre els riscos del consum d'alcohol, que coincideix amb la commemoració del Dia Mundial Sense Alcohol.Enguany el lema de la setmana és «Beure menys alcohol, la teva altra vacuna», que té l'objectiu de sensibilitzar a la població en relació amb els beneficis que comporta beure menys alcohol.El lema a Europa és «A SAFER Europe» (Una Europa més segura) i posa el focus en què els països europeus apostin per implantar la iniciativa SAFER, per a reduir el consum perjudicial d'alcohol.Una de les estratègies clau d'aquesta iniciativa és facilitar l'accés al garbellat de detecció, intervencions breus i tractament.Catalunya compta ja amb aquesta estratègia a través del programa Beveu Menys (Beveu menys), ha requerit Salut.L'alcohol és la substància amb més demandes de tractament en la Xarxa d'Atenció a les Drogodependències de Catalunya, i l'any 2020 el 41,4% dels inicis de tractament van ser motivats per l'alcohol, amb una edat mitjana de 47 anys.El 72,8% dels sol·licitants van ser homes i, de mitjana, triguen 26 anys a demanar tractament des de l'inici del consum, segons dades de Salut.També és la substància més consumida a Catalunya, segons les dades de 2019, que indiquen que el 8,9% de les persones d'entre 15 i 64 anys beu cada dia i només el 7,5% es declara abstemi.Segons l'Informe sobre alcohol i càncer de l'oficina europea de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), l'any 2018 uns 4 milions de persones van patir càncer a Europa, dels quals el 4,3% va ser causat pel consum d'alcohol, que equival a 180.000 casos (70.000 en dones i més de 110.000 en homes).«S'ha evidenciat que el consum de qualsevol classe de beguda alcohòlica pot causar càncer de boca, de orofaringe, esòfag, fetge, laringe, colorectal i de mama en dones, sent l'etanol el principal component carcinogen», s'indica en la nota del Departament de Salut.