Un expert creu que ara mateix no calen noves restriccions perquè encara no ha augmentat la pressió hospitalària

El cap de Microbiologia de Vall d'Hebron defensa mantenir les mascaretes a l'interior fins a l'abril

Actualitzada 13/11/2021 a les 19:49

El cap de Microbiologia de l'Hospital Vall d'Hebron, Tomàs Pumarola, ha opinat aquest dissabte que ara mateix no calen noves restriccions perquè encara no ha augmentat la pressió hospitalària. «Hem d'estar expectants», ha dit en declaracions al 3 24. En tot cas, ha remarcat que hi ha dues grans diferències respecte al que passa a Europa: el nivell de vacunació i el fet d'haver mantingut fins ara mesures com les mascaretes a l'interior. En aquest sentit, Pumarola ha defensat mantenir-la fins a l'abril com a mínim, que és quan acaba la temporada de virus respiratoris. La variant delta segueix la majoritària a Catalunya, i la delta plus està en l'entorn del 8-10%.