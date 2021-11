Les setmanes vinents seran claus per saber si Catalunya entra en una sisena onada de la covid

El BIOCOMSC alerta que l'índex de positivitat creix ràpid des de nivells baixos i això és un mal indicador

L'investigador del grup BIOCOMSC Enric Álvarez ha constatat aquest dissabte que cal esperar una o dues setmanes per veure si Catalunya entra en una sisena onada. En declaracions a Catalunya Ràdio, Álvarez ha remarcat que hi ha un «canvi clar de tendència» però per confirmar si és l'inici d'una nova onada cal esperar una mica més per comprovar si es mantenen els creixements persistents dels últims dies. «Si continua pujant com ho ha fet aquesta setmana i l'anterior, sí que estaríem a l'inici d'una sisena onada», ha conclòs. Álvarez ha alertat que l'índex de positivitat creix ràpid des de nivells baixos, i això és un mal indicador en aquest sentit.