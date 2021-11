La recollida selectiva de residus orgànics en els últims 25 anys a Catalunya evita l'emissió d'1,5 tones de CO2

Barnadas s'ha referit a la necessitat de fer una aposta de futur per «donar la màxima circularitat dels residus com a recursos» i, en el cas de la fracció orgànica d'aquests residus «pel seu tractament per a obtenir un recurs, el compost, que retorna a la terra». La secretària ha dit que cal que la recollida selectiva d'aquesta fracció sigui d'alta eficiència, tant en els municipis grans com en els petits. A més, creu que el compostatge hauria de ser «de proximitat» o «quilòmetre zero», així com també d'»excel·lent qualitat» per obtenir un producte òptim per fertilitzar els sòls agrícoles.L'any 2020 es van recollir 414.141 tones de matèria orgànica a través de la recollida selectiva dels residus domèstics a tot Catalunya. Els municipis que aconsegueixen una separació més eficient i eficaç són els que realitzen la recollida porta a porta. Actualment ja són més de 300, la majoria, petits, els que s'han decidit per aquest sistema. Barnadas ha encoratjat els més grans a avançar perquè també apostin per al porta a porta, com ha fet Berga i ha volgut donar suport a «les grans ciutats que fan passos ferms cap a sistemes de recollida mes eficients, com són Lleida i Barcelona», que ha titllat de «ciutats valentes».