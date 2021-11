Una app permet als ciutadans cedir les dades personals de forma anonimitzada per a projectes de recerca en salut

La cooperativa SalusCoop impulsa el projecte amb el suport de centres de recerca i institucions públiques i privades

Actualitzada 11/11/2021 a les 16:11

Una plataforma permet als ciutadans cedir les dades personals de forma anonimitzada per a projectes de recerca mèdica a través d'una app. Es tracta d'un projecte desenvolupat per SalusCoop, una cooperativa de gestió de dades per a la recerca en salut fundada a Barcelona, amb el suport de centres de recerca, el Govern, la cooperativa Abacus, la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i la Fundació Mobile World Capital. La idea és que els ciutadans decideixin «a qui, quan i com cedeixen les dades», destaquen els impulsors del projecte. «El ciutadà primer es dona d'alta com a donant de dades i, a partir d'aquí, anirem oferint projectes de recerca als quals es podrà sumar», ha explicat Javi Creus, de SalusCoop, en la presentació de la iniciativa.