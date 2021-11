Obren la primera botiga dedicada exclusivament a vendre caganers

Està ubicada a Girona i Caganer.com hi oferirà les prop de 600 figures que té a la col·lecció

L'empresa empordanesa Caganer.com ha obert la primera botiga de les comarques gironines que ven exclusivament figures de caganers. Després de gairebé 30 anys creant peces al seu taller de Torroella de Montgrí (Baix Empordà), a partir d'ara disposen d'un establiment per exposar i vendre les prop de 600 figueres que han creat al carrer Argenteria de Girona. Fins ara, a la província de Girona els seus productes només es podien trobar al seu taller, en fires i mercats de Nadal i en botigues de souvenirs. Caganer.com ha obert aquest 2021 les seves primeres botigues corporatives. A Barcelona n'ha inaugurat dues, al barri Gòtic i davant la Basílica de Santa Maria del Mar.Un dels responsables de Caganer.com , Sergi Alós, explica que la covid-19 els ha obligat a replantejar-se la seva estratègia comercial ja que moltes botigues de records que venien els seus productes van haver de tancar per la pandèmia. «Feia temps que meditàvem instal·lar-nos a Girona i ara hem trobat el moment adequat», remarca Alós.De fet, amb l'obertura del les botigues, Caganer.com vol desestacionalitzar aquesta figura del Nadal i, també, assentar-la com un record de viatge pel visitant que ve a Catalunya durant tot l'any. «Són l'oasi del caganer, on durant tot l'any s'hi poden trobar les figures que hem creat. En les botigues de Barcelona, per exemple, el visitant també veu com s'elaboren les figures i els estris que utilitzem per crear-los», explica Marc Alós, escultor de Caganer.com.Els caganers de Caganer.com tenen el distintiu oficial de Producte Artesà Qualificat (PAQ), que atorga el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya. Caganer.com , de la família Alós-Pla, es manté fidel a la tradició històrica, i des de 1992 elabora artesanalment diversos caganers populars. Durant els darrers 29 anys, cada temporada ha creat noves figures que homenatgen personatges famosos, reals i de ficció.