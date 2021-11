Més de 134.000 menors d'edat a Catalunya necessiten ulleres o lents però no poden pagar-les, segons un estudi

L'informe, que radiografia la pobresa visual a l'Estat, neix després de conèixer les bases per a la implementació de la Garantia Infantil Europea (GIE) a Espanya, un encàrrec de la Comissió Europea que té per objectiu reduir l'alta taxa de pobresa infantil.Des de Visión y Vida afirmen que el resum executiu de les bases per implementar la GIE no destina una partida específica a la problemàtica de la mala salut visual a Espanya i reivindiquen que es capgiri la perspectiva. «És imprescindible entendre la salut visual com un element d'igual importància que la resta de carències», explica Elisenda Ibáñez, òptic-optometrista i coordinadora de l'associació.Ibánez apunta que un menor amb un problema de visió no compensat pot veure compromesos els resultats acadèmics, fracassar en els estudis o en seu el desenvolupament com a persona. Segons relata, alguns dels problemes que sorgeixen són de comprensió lectora o d'expressió, per exemple.Per a l'entitat, la solució implica treballar de manera coordinada amb l'entorn escolar i per això insten el govern espanyol a aprofitar el context actual i pal·liar la situació amb l'ajut de fonts europeus. «Ara és el moment de la salut visual dels menors», conclou Salvador Alsina, president de Visión y Vida.