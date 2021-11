El ciberatac sofert per Damm al Prat pot provocar que es quedi sense reserves de manera imminent

La cervesera ha enviat es treballadors a casa i els clients estan realitzant comandes més grans per no quedar-se'n sense

Actualitzada 12/11/2021 a les 09:37

La cervesera Damm continua afectada per la incidència informàtica que ha provocat la pràctica paralització de la planta que té al Prat de Llobregat (Barcelona), i ha recomanat als seus empleats que continuïn treballant aquest divendres des de casa i sense connexió al wifi de l'empresa.La companyia ha enviat un missatge als seus treballadors perquè es connectin a un wi-fi alternatiu des de les seves llars per a continuar fent les seves tasques sense utilitzar encara la xarxa de la companyia, a l'espera de poder resoldre per complet el problema.Una incidència informàtica soferta entre la nit del dimarts i el matí del dimecres ha provocat la pràctica paralització de la planta que té la cervesera Damm al Prat de Llobregat (Barcelona).Fonts de la companyia van assegurar ahir que no ha quedat en cap moment afectat el servei a clients (ni el d'alimentació ni el d'hostaleria).No obstant això, la incidència informàtica amenaça amb deixar sense reserves a la cervercera de manera gairebé imminent si no se soluciona el problema, ja que aquestes poden cobrir normalment uns dos o tres dies de demanda, segons fonts coneixedores de les operacions.Les reserves podrien fins i tot durar menys, ja que els clients (distribuïdors d'alimentació i hostaleria) de la cervesera han començat a realitzar comandes més altes davant la por al desproveïment.En una comunicació interna a la qual va tenir accés Efe, la companyia va informar dimecres passat els empleats que s'havia sofert un «ciberatac que restringeix l'accés al sistema operatiu de la companyia, amb afectació a totes la societats i centres de treball del grup», encara que la companyia no ha confirmat que es tracti d'un virus.