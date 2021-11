Catalunya buscarà activament als vacunats amb Janssen per injectar-los una segona dosi d'un altre vaccí

A partir de la setmana vinent està previst que comenci a Espanya l'administració de Pfizer o Moderna com a segones dosis de Janssen

Actualitzada 12/11/2021 a les 13:35

El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha explicat que buscaran, juntament amb entitats socials i el món local, a temporers o persones sense sostre vacunades amb Janssen per injectar-los una segona dosi d'un altre immunogen, encara que ha donat per fet que no els trobaran a tots.A partir de la setmana vinent està previst que comenci a Espanya l'administració de Pfizer o Moderna com a segones dosis de Janssen, vacuna que inicialment era monodosis.A causa d'aquesta característica, Janssen es va destinar no només a la població general sinó també a col·lectius vulnerables, com a temporers, persones sense sostre o immigrants en situació irregular.Argimon ha assenyalat aquest divendres que la vacunació d'aquestes segones dosis es farà de manera «mixta»: Les persones vacunades amb Jansssen podran demanar cita i se'ls vacunarà i, en paral·lel, es buscarà als col·lectius més vulnerables i més difícils de localitzar.En aquest sentit, ha detallat que Salut treballarà amb l'associació Arrels -entitat que assisteix a persones sense sostre de Barcelona i que va col·laborar en la vacunació amb Janssen- i altres organitzacions, així com amb el món local, per a buscar a les persones.«Hi haurà algunes que no les trobarem», ha puntualitzat el conseller, fent referència sobretot a temporers que en el seu moment van ser vacunats amb Janssen i que «probablement ja no estan en el nostre territori».Argimon, en tot cas, ha assenyalat que «no és un tema d'estricta urgència» perquè les persones que tenen una dosi de Janssen, ha subratllat, gaudeixen d'una protecció superior a les vacunes amb una única injecció de la resta d'immunògens autoritzats.