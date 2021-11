Argimon descarta restriccions d'horaris i aforaments i diu que l'ús del passi covid es discutirà en la comissió delegada

Sobre les hospitalitzacions també ha dit que cal esperar uns dies per veure la tendència real, ja que aquestes sempre arriben més tard que l'increment dels positius. En tot cas, ha apuntat que en dos dies hi ha 26 ingressats més i que caldrà veure si la tendència es manté o no, ja que ha recordat que l'increment de les hospitalitzacions és el primer pas per després pujar en UCI. El conseller ha desitjat però que aquests ingressos no creixin com en onades anteriors.Ara per ara, els contagis pugen especialment en els grups de població que no han tingut accés a la vacuna –menors de 12 anys- i en aquells que tenen molta mobilitat i un percentatge de vacunació inferior –dels 20 als 40-.Davant d'aquesta situació, ha descartat tornar a mesures restrictives en aforaments o horaris. «No serà l'element bàsic», ha manifestat. El conseller ha insistit en la necessitat de portar la mascareta, especialment en llocs tancats, i ha fet una crida a la societat perquè contribueixi en continuar contenint la pandèmia.Argimon ha insistit també que les eventuals mesures que es puguin prendre es decdiran en el marc de la comissió delegada per la covid del Govern, on hi estan representants tots els departaments afectats.Per últim, ha explicat que començaran a posar la dosi de reforç als vacunats amb Janssen. Aquests poden dirigir-se als centres sanitaris per demanar ser vaccinats però també es farà un treball proactiu, ja que moltes de les persones que van rebre aquest vaccí eren de difícil accés.