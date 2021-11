La patronal del joc subratlla que més de la meitat de les apostes dels menors són per a loteries i rasques

Actualitzada 11/11/2021 a les 23:25

La patronal del joc privat de Catalunya, Patrojoc, ha subratllat aquest dijous que el 52% dels diners que els menors d'entre 15 i 16 anys destinen a jocs d'atzar van a parar a loteries i rasques, que acostumen a pertànyer al sector públic o semipúblic. L'entitat ho ha dit el mateix dia que l'Ajuntament de Barcelona ha anunciat un programa per reduir els jocs d'apostes entre els alumnes de quart d'ESO tant presencial com en línia. Patrojoc celebra la iniciativa, però recorda que la normativa en matèria de jocs i apostes és «particularment exigent i restrictiva» per a les empreses del sector, mentre que per als jocs com les loteries o els rasques la regulació no és «tan estricta» en termes de «control d'accés per a menors».