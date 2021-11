La llei d'acompanyament preveu que Salut elabori un full de ruta per internalitzar el 061 però no hi inclou el 112

L'avantprojecte deslliura el Govern d'aprovar els comptes abans del 10 d'octubre i ja no hi fixa cap data

L'avantprojecte de llei d'acompanyament dels pressupostos preveu que el departament de Salut elabori un full de ruta per internalitzar el servei del 061, però no hi inclou el del 112. Així ho ha explicat la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, durant la roda de premsa d'aquest dijous a Palau, posterior al Consell Executiu extraordinari que ha aprovat la norma sobre mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic per al 2022. El Govern de moment no preveu internalitzar també el 112: «No està explícitament recollit però hi ha marge de negociació», ha afegit Plaja. L'avantprojecte també deslliura l'executiu d'haver d'aprovar els pressupostos abans del 10 d'octubre i ja no hi fixa cap data.