La Generalitat inclou l'oncologia de precisió en la cartera de serveis

Actualitzada 11/11/2021 a les 18:32

El Departament de Salut de la Generalitat ha inclòs en la cartera de serveis el diagnòstic molecular del càncer com a mitjà rellevant per a l'oncologia de precisió, la qual cosa permet determinar de forma més específica el tractament adequat.Aquesta tecnologia millora l'estudi de marcadors de diagnòstic i pronòstic i de les malalties tumorals, i permet determinar les alteracions genètiques que defineixen la vulnerabilitat dels tumors a determinats tractaments (capacitat predictiva).En conseqüència, permet determinar un tractament més específic respecte a les característiques moleculars i genètiques dels tumors per als pacients amb càncer en els quals aquest procediment estigui indicat d'acord amb l'evidència.L'objectiu és que tots els pacients oncològics puguin beneficiar-se d'ells, sempre que per la seva mena de tumor estigui disponible.L'oncologia de precisió a Catalunya es realitza a través de quatre panells d'alteracions moleculars on ara mateix existeix evidència dels seus resultats: els tumors sòlids (els més rellevants són els càncers de pulmó, còlon, mama i ovari), els hematològics (leucèmies, limfomes o mielomes), els tumors pediàtrics i la línia germinal relacionada amb els tumors amb predisposició hereditària.Aquest sistema de panells, que ja s'ha emprat per a 2.000 pacients, és més àgil que el model precedent, perquè consistia en proves genètiques individuals.