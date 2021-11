Jordi Pujol afirma que Catalunya sí que va demanar el concert econòmic durant la transició

L'expresident de la Generalitat explica que Suárez li va dir que si Catalunya rebia el concert «es desequilibraria tot»

Actualitzada 11/11/2021 a les 10:20

L'expresident de la Generalitat Jordi Pujol va reaparèixer dimecres al vespre en un acte públic del diari 'Ara' sobre economia, on va voler intervenir breument des del públic per replicar que, durant la transició, sí que es va demanar el concert econòmic. Segons explica el propi diari, des de la quarta fila del públic Pujol va dir que va mantenir una reunió al Congrés amb el llavors president espanyol, Adolfo Suárez, i els seus ministres Joaquín Garrigues Walker i el general Gutiérrez Mellado, que li van assegurar que no podien donar el concert a Catalunya perquè l'economia catalana era massa important per Espanya i «es desequilibraria tot».