El Govern obre divendres la nova línia d'ajuts directes a empreses i autònoms

De la mateixa manera que en les convocatòries anteriors, el procediment per demanar els ajuts serà mitjançant una inscripció telemàtica al Canal Empresa. En cas d'haver-se presentat en convocatòries anteriors, el deute ha de ser complementari al ja declarat anteriorment.Igual que en altres casos, els autònoms que tributin per estimació objectiva de l'IRPF –sistema de mòduls- rebran fins a 3.000 euros, mentre que la resta de sol·licitants optaran a subvencions que van dels 4.000 als 200.000 euros.A diferència de les convocatòries anteriors, les ajudes no només serviran per satisfer deutes i pagar a proveïdors, sinó que també permetran compensar costos fixos generats entre l'1 de març de 2020 i el 30 de setembre de 2021 procedents de contactes anteriors al 13 de març de 2021 i que no s'hagin imputat en les anteriors convocatòries.Fins ara, el Govern ha atorgat ajuts a 25.011 empreses i autònoms per un import de 605 MEUR. Amb aquesta nova convocatòria, l'executiu confia a arribar als 50.000 beneficiaris.