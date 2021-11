El Departament d'Educació ha incorporat una partida de 38 MEUR per cobrir les despeses dels alumnes vulnerables escolaritzats en centres públics i concertats. Això ha de permetre cobrir les despeses de material escolar, llibres de text, sortides i altres. Així ho ha explicat el conseller d'Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, que també ha detallat una inversió de 37,7 MEUR en FP que permetrà contractar 743 nous docents, cobrir l'augment extraordinari de 182 grups i sis concerts i ampliar l'oferta. A més, la inversió en l'escola inclusiva creixerà en 32 MEUR. Cambray ha anunciat també que en nou anys tots els cursos tindran ràtios de com a màxim 20 alumnes. De moment, es destinaran 56,8 MEUR per baixar les ràtios a P3 a partir del curs vinent.



Cambray defensa l'aposta per la inclusiva

160 MEUR més en personal

El conseller ha destacat que fins ara no existia una dotació especifica per cobrir les despeses de l'alumnat vulnerable per motius econòmics escolaritzat en centres públics i privats. Ha defensat que els 38 MEUR que s'hi destinen en el pressupost del 2022 han de permetre cobrir els alumnes que s'incorporen al sistema però també a «molts» dels que ja hi són.En línies generals, ha defensat que són els pressupostos «més alts de la història» del Departament, amb 6.681 MEUR, un 17,8% més que els comptes del 2020.Ha afegit que posen la base per a una transformació i per donar resposta a algunes de les principals reclamacions de la comunitat educativa: rebaixar les ràtios i caminar cap a la gratuïtat del 0-3.Pel que fa a les ràtios, es destinaran 56,8 MEUR a baixar les ràtios a P3 als centres públics, passant de 25 a 20 alumnes per aula. La mesura s'anirà aplicant de manera gradual a partir del curs vinent, de tal manera que en nous cursos «totes les escoles del país tindran classes de màxim 20 nens».Aquesta reducció d'alumnes per aula comportarà un increment de més de 450 nous grups i la contractació de 1.545 professionals. Així, ha afirmat que el 2030 el sistema educatiu català tindrà «més centres, menys alumnes per aula i més professorat».La segona de les mesures transformadores segons Cambray, és la inversió de 90 MEUR -30,9 dels quals el 2022- per fer gratuït el P2 a les escoles bressol públiques. El conseller ha afegit que les escoles bressol privades també veuran incrementat «com mai» el seu finançament. Amb tot, un total de 60.250 infants es podrien veure beneficiats.El conseller ha detallat que, en general, l'etapa educativa 0-3 rebrà 202 MEUR, el que més que doblar la del 2020. En aquest àmbit s'inclouen també els 4 MEUR per les escoles bressol rurals. També s'inclouen 9,5 MEUR per al retorn del deute als ajuntaments pels anys en què no van rebre l'aportació del Govern.Més enllà dels 38 MEUR per als alumnes vulnerables escolaritzats en la xarxa pública, el pressupost contempla també una partida de 22,4 MEUR per avançar en la implantació del pla de millores educatives, que es va posar en marxa amb la pandèmia. La partida de beques menjador creix en 36,6 MEUR respecte el 2020 amb un pressupost global de 174 MEUR. Aquesta és però una partida oberta. Aquest curs hi ah 2.234 beneficiaris més que l'any anterior.En l'àmbit del pla d'educació digital, hi haurà una inversió de 246,8 MEUR per continuar avançant en la connectivitat als centres, la distribució de dispositius de 5è de primària a segon d'ESO i el desplegament de Wifi i fibra òptica.D'altra banda, es destinaran 32 MEUR més en escola inclusiva per incorporar 278 nous professionals a centres públics i concertats. Del total, 171 seran docents i 107 d'atenció educativa. A més, Cambray ha anunciat que de cara al curs vinent es canvia el model de monitoratge per millorar l'atenció a l'alumnat amb necessitats educatives especials. Amb el nou model de monitoratge i l'increment de 9 milions en el contracte de monitors respecte l'anterior contracte, s'augmentarà unes 22.000 hores/setmanals de servei de monitors.El conseller ha detallat també 12 MEUR en l'àmbit de la salut emocional, que han de permetre la incorporació de 101 professionals; i una inversió de 169,4 MEUR, 80 més, per renovar equipaments, entre d'altres.Pel que fa al personal, els comptes preveuen una partida de 3.835 MEUR, més de la meitat del pressupost de la conselleria. A més, suposa un increment de 160 MEUR en comparació amb l'anterior pressupost. En total, està previst un increment de 952 dotacions de personal docent i 93 de personal d'administració i serveis i personal d'atenció educativa.El conseller ha defensat que els pressupostos presentats són «transcendents» pel país i que donen resposta als principals reptes educatius. Per això, ha reclamat als grups parlamentaris que hi donin suport.