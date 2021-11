L'escola Pureza de María suma 121 confinats més a causa del brot que afecta el centre però no informa de cap grup tancat

Actualitzada 11/11/2021 a les 11:29

Els grups escolars confinats per covid-19 a Catalunya han pujat de 28 a 34 aquest dijous, segons dades del Departament d'Educació. Representen el 0,05% dels aproximadament 72.000 totals. Hi ha 7.349 persones confinades (+1.407). S'han registrat 1.228 positius en els darreres 10 dies i ja se n'acumulen 8.702 (+352), entre alumnes, docents, PAS o personal extern. Hi ha un centre tancat completament a Osona i 25 tenen algun grup confinat (+4), el 0,49% dels 5.108 del sistema. Una del centres més afectats és el Pureza de María de Sant Cugat del Vallès, on hi ha 469 confinats, 121 més que aquest dimecres. Al portal d'Educació no consta cap grup tancat però mitjans locals parlen de fins a 19.