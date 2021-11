Cervesers artesans de medalla d'or

Reptilian Brewery és una fàbrica de cervesa artesana ubicada a Sant Vicenç de Calders

Actualitzada 10/11/2021 a les 22:16

El Campionat Nacional de Cerveses (CNC) té com a objectiu premiar les millors cerveses artesanes produïdes comercialment a l'estat espanyol, i el seu jurat està format per reconeguts membres de la comunitat cervesera nacional i internacional. La setena edició del CNC s'ha celebrat aquesta mateixa tardor i ha servit per reconèixer la feina feta en un obrador de Sant Vicenç de Calders. Allà hi ha la seu de Reptilian Brewery, una cervesera que ha rebut onze medalles al Campionat, sent escollida la segona millor cervesera del certamen.

Al darrere de Reptilian Brewery hi ha el vendrellenc Isaac Beltran Vidal, qui explica que, «com la majoria de cervesers artesanals de Catalunya, tot va començar a la cuina de casa». El que va arrencar com un experiment i per al propi autoconsum, va resultar un èxit entre els amics i parents. Esperonat per la bona acollida, l'Isaac va presentar la seva cervesa a concursos i professionals, que van confirmar que tenia mà per a l'elaboració del producte. Així és com un bon dia va decidir fer un cop de cap i establir-se com a elaborador de cervesa professional. Primer, llogant les instal·lacions a tercers, i a partir del 2016, en una seu pròpia, una antiga casa de poble familiar a Sant Vicenç que va rehabilitar per a aquest propòsit. L'any 2019, entraven en joc dos nous socis, Òscar Martínez i Renata Giorgi, els quals van acabar de donar l'empenta a un projecte que es feia cada vegada més gran.

Aquest any els Reptilian també han aconseguit quatre medalles i una sisena posició al Barcelona Beer Challenge, el concurs de cervesa artesana internacional més important del sud d'Europa.

«Estem rebent totes aquestes medalles com un reconeixement a una feina incansable i a la nostra voluntat de millorar cada dia a la vegada que fem una cervesa de la millor qualitat», admet l'Isaac.

El catàleg de Reptilian Brewery és molt extens. «No ens limitem a res, fem totes les cerveses que ens agraden i molta varietat, amb estils més arriscats que altres productores, perquè com que podem fer lots més reduïts, ens podem permetre experimentar», explica.

Un altre tret distintiu dels cervesers és la imatge, amb un punt bandarra, tant pel que fa al disseny com al nom dels productes: al seu catàleg hi trobem la Dementia 13, la Gosezilla, la Citranosaurus Rex, la Bestia Pelusa Mutante vs The Pastry Reptilyan From Hell, o la més popular de totes, la Ibuprofano, una cervesa torrada molt llupolada, aromàtica i amargant. «És curiós perquè les cerveses més populars solen ser les artesanes suaus i lleugeres, però en el nostre cas és tot el contrari. Per als lots de la Ibuprofano tenim llista d'espera», comenta l'Isaac.

Reptilian Brewery ofereix la possibilitat de comprar lots de cervesa a través de packs que també es poden personalitzar. Tots els enviaments de packs són gratuïts.