Catalunya: L'Rt puja a 1,40 i el risc de rebrot a 91 (+6), amb 19 ingressats més (347) i 8 crítics més a l'UCI (86)

L'Rt puja quatre centèsimes a Catalunya i se situa en l'1,40, mentre que el risc de rebrot s'incrementa en sis punts i ara és de 91. El Departament de Salut ha declarat 19 hospitalitzats més a causa de la covid-19 en les darreres hores (347) i vuit crítics més a l'UCI (86). En paral·lel, s'han notificat 931 nous casos confirmats per PCR o TA, que situen el total des de l'inici de la pandèmia en 931.271. En les darreres hores s'han notificat quatre morts i el global de defuncions des de l'inici de la pandèmia se situa en 24.043. El 2,56% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. La incidència acumulada a 14 dies puja de 65,48 a 67,29, mentre que a 7 dies ho fa de 36,39 a 37,36.





La incidència a 7 dies és de 37,36 entre l'1 i el 7 de novembre, per sobre del 29,93 de l'interval anterior. A 14 dies, la incidència és de 67,29, per sobre del 55 que es van registrar entre el 25 i el 31 d'octubre.



Pel que fa als casos confirmats per PCR o tests d'antígens, en l'últim període se n'han notificat 2.910, un nombre superior a l'interval anterior, quan se'n van declarar 2.331.



Durant l'última setmana analitzada, s'han fet 90.308 PCR i 43.858 tests d'antígens, dels quals el 2,56% ha donat positiu, per sobre de l'interval anterior (1,89%). La mitjana d'edat de les persones positives se situa en els 39,38 anys.



Des de l'inici de la pandèmia s'han confirmat 1.011.585 casos, dels quals 931.271 per PCR/TA. Pel que fa a les morts, se n'han declarat quatre en les darreres hores i la xifra és de 24.043 defuncions des de l'inici de la pandèmia.



Entre l'1 i el 7 de novembre s'han declarat 8 defuncions, mentre que la setmana anterior se'n van notificar 10. En l'últim interval hi ha ingressades a l'hospital 322 persones; la setmana del 25 al 31 d'octubre, n'hi havia 328.



Entre les persones que viuen en residències, s'informa de 35.392 casos confirmats per PCR o TA des de l'inici de la pandèmia, 20 més. Amb la resta de proves, el nombre total de casos acumulats és de 39.301. En total, han mort des de l'inici de la pandèmia 9.251 persones, cap més.

Camp de Tarragona: lleugera millora dels indicadors



Al Camp de Tarragona s'han registrat 61.730 casos confirmats per PCR o test d'antígens, 29 més. Si es tenen en compte totes les proves, el nombre de casos acumulats des de l'inici de la pandèmia és de 63.858. En aquesta regió han mort des de l'inici de la pandèmia 1.229 persones.



El risc de rebrot es manté en 48, mentre que en l'interval anterior era de 49. L'Rt baixa dues centèsimes, a 1,04, per sobre del 0,98 del de la setmana del 25 al 31 d'octubre. La incidència a 7 dies és de 21. L'índex de positivitat de les proves diagnòstiques és de l'1,88%. Actualment hi ha 24 pacients ingressats (+3).



Terres de l'Ebre: millora dels indicadors



La regió sanitària de les Terres de l'Ebre acumula, des de l'inici de la pandèmia, 15.076 casos confirmats per PCR o TA, 16 més que en el balanç anterior, i 15.603 si es tenen en compte totes les proves. En aquesta regió han mort 191 persones des de l'inici de la pandèmia, cap més.



El risc de rebrot baixa 12 punts, a 118, per sota de l'interval anterior (119). La incidència a 7 dies és de 51,5. El 3,63% de les proves que es fan surten positives. L'Rt baixa una dècima i se situa en 1,05, per sobre de l'1,01 de l'interval anterior. Actualment hi ha 8 pacients ingressats (ídem).



2.174 primeres dosis administrades en 24 hores



Des de l'inici de la pandèmia, el Departament de Salut ha administrat 5.998.079 primeres dosis de la vacuna contra la covid-19, 2.174 més que en l'anterior balanç, i 5.163.466 de segones, 2.779 més. En paral·lel, ja s'han administrat 287.575 terceres dosis, 25.364 més que fa 24 hores. La pauta completa arriba a un total de 5.899.057 persones (+2.725).



Així, un 74,5% de la població de Catalunya té la pauta completa i el 75,9% ha rebut la primera punxada. Si només es té en compte la població major de 12 anys –la que es pot vacunar-, el 83,5% té la pauta completa, mentre que el 85,1% té almenys una dosi.



Per franges d'edat, tenen la pauta completa el 93,7% dels ciutadans de 80 anys o més; el 93,5% dels de 70 a 79 anys; el 89,9% dels de 66 a 69; el 89,2% dels de 60 a 65 anys; el 87,5% dels de 50 a 59; el 83,9% dels de 45 a 49 anys; el 79,9% dels de 40 a 44 anys; el 74,2% dels de 35 a 39 anys; el 68,6% dels de 30 a 34; el 69,4% dels de 20 a 29; el 79,9% dels de 16 a 19, i el 72% dels de 12 a 15 anys.