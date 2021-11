Paraula de Fra Valentí i Marcel·lí Virgili

Ja s'ha posat a la venda el 'Calendari de l'Ermità 2022', que recull la saviesa popular i tradicional

Actualitzada 09/11/2021 a les 21:48

Quants Joseps i Montserrats hi ha a Catalunya? Qui és el patró dels pescadors? I dels flequers? Què són les neules de paper?

Aquestes i moltíssimes altres dades curioses i populars queden recollides en la nova edició del Calendari de l'Ermità, una de les publicacions més antigues de Catalunya. Editat per Edicions Morera, el calendari es manté fidel a la seva essència de publicació tradicional, oferint continguts clàssics com les dades astronòmiques, el santoral, les festivitats, les dates de fires, mercats i festes majors, així com tota una sèrie de recomanacions per al bon conreu de les plantes de l'hort i el jardí. Tot plegat es presenta acompanyat per gravats i il·lustracions clàssics, així com un recull de dites i versos al·legòrics a cadascun dels mesos de l'any.

Un altre dels trets singulars del Calendari de l'Ermità és la presència de col·laboradors com fra Valentí Serra, arxiver dels caputxins, historiador i reconegut estudiós de la cultura popular, Astrid van Ginkel, botànica i farmacèutica, especialista en usos i aplicacions de les plantes, o el popularíssim Marcel·lí Virgili, personatge de l'equip de col·laboradors del programa Versió RAC1 i gran coneixedor de la saviesa popular. El senyor Virgili signa el Racó de rumiar, una secció on ofereix consells per estalviar amb el seu peculiar sentit de l'humor. Amb ells, hi ha també un article de Jordi Sacasas, arxiver de la Basílica de Santa Maria del Pi de Barcelona, que explica la tradició de les neules de paper, i de Liliana Tomàs, comissària de l'Any Joan Tomàs i Parés, que parla de la figura d'aquest gran folklorista que va ser cabdal per a la recuperació de la música popular catalana.

A més, enguany la publicació torna a incloure el Calendari dels Nens i les Nenes 2022, un original desplegable que recull les festes i tradicions populars al costat d'altres no tan conegudes. També inclou curiositats i observacions sobre el camp, la natura i alguns fenòmens astronòmics. Tot, acompanyat per divertides dites i refranys i per les il·lustracions de Xavi Malet-Sabilana.

El Calendari de l'Ermità s'edita en català i en castellà, té un preu de 4,20 euros i es pot comprar en quioscos, papereries i llibreries d'arreu de Catalunya i Andorra. També està disponible on line.