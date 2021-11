Nova línia d'ajuts directes a empreses i autònoms dotada amb més de 200 MEUR

Conscients de les dificultats que hi ha hagut fins ara amb aquestes línies d'ajuts, el secretari general de Pimec, Josep Ginesta, ha reclamat que «la Generalitat sigui flexible amb la interpretació dels nous criteris per fer que siguin reals», com ara en la compensació de pèrdues comptables i la inclusió d'altres conceptes com el pagament de lloguers o subministraments.D'altra banda, la patronal ha demanat la flexibilització del criteri d'execució dels recursos, més enllà de final d'any, perquè no fer-ho «dificultarà l'execució ordenada dels mateixos i podria produir que es perdessin recursos disponibles». També es considera positiu que hi puguin concórrer les empreses, malgrat que tinguin expedients de regulació vigents en aquest moment.