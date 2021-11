Actualitzada 10/11/2021 a les 15:34

La Cambra de Comerç de Barcelona oferirà subvencions de fins a 50.000 euros per a empreses especialitzades en el turisme d'aventura. Les ajudes s'emmarquen dins el projecte Medusa, una iniciativa impulsada per la Unió Europea que busca promoure el turisme entorn del Mediterrani i que té com a socis col·laboradors a Catalunya, el Líban, Jordània, Tunísia i la regió de la Puglia (Itàlia). A Catalunya s'aprovarà, com a mínim, una de les propostes presentades a cadascuna de les comarques pilot. Es tracta del Berguedà, l'Alt Penedès, el Baix Ebre i l'Alt Empordà, segons ha informat aquest dimecres la Cambra en un comunicat. Les empreses interessades poden presentar els seus projectes entre l'11 de novembre i l'1 de desembre.