Els delictes sexuals baixen a Catalunya gairebé el doble que al conjunt de l'Estat l'any 2020

Catalunya i les agressions sexuals amb penetració

Dades estatals: víctimes dones i més abús als domicilis

En termes generals, la davallada més important en l'àmbit català ocupa les agressions sexuals amb penetració. Es van registrar un terç menys de violacions, passant de 557 dos anys enrere a les 387 del 2020.Les dades queden recollides en l'Informe sobre Delictes de Contra la Llibertat i Indemnitat Sexual a Espanya 2020, emès pel govern estatal. En un context de davallada delinqüencial generalitzada per la irrupció de la pandèmia, el confinament i les mesures sanitàries, la majoria de les tipologies de violències sexuals també van experimentar una davallada. Una de les principals particularitats d'aquesta reducció, però, ha estat la caiguda més pronunciada que s'ha donat a Catalunya, que continua liderant el registre de delictes en matèria sexual, però la diferència amb Andalusia i Madrid ara és molt més petita. Si el 2019 la diferència entre Catalunya i la comunitat andalusa era de més de 500 casos, el 2020 el territori català va comptabilitzar 2.306 casos i l'andalús, 2.204. Per la seva banda, Madrid segueix en tercera posició amb 1.976 delictes d'aquesta tipologia coneguts.La reducció dels delictes, però, també ha portat Catalunya a deixar de ser la comunitat que més casos resol. Si el 2019 donava per tancats 2.420 casos de delictes sexuals i Andalusia, 2.068, l'any següent la relació es va invertir. La comunitat andalusa va registrar 1.824 fets esclarits, mentre la suma de les demarcacions catalanes es queden en 1.744. De fet, pel que fa a detencions i investigats, també Madrid supera a Catalunya.En termes relatius, la taxa de delictes sexuals per cada 10.000 habitants ha passat de 4 a 3 a Catalunya i això ha traslladat el territori català de la quarta posició en el rànquing de comunitats autònomes a la novena. Aquesta xifra, que creua els delictes amb la població al territori, apunta a les Illes Balears, Ceuta i les Illes Canàries com les zones de l'estat amb més incidents contra les llibertats sexuals per habitant.Pel que fa a Catalunya concretament, del 2019 al 2020, la reducció dels delictes se situa al voltant del 20% en la majoria de casos, des dels abusos sexuals fins a l'assetjament, l'exhibicionisme o la pornografia infantil. En canvi, la davallada és especialment significativa tant en nombres absoluts com en percentatge en el cas de les agressions sexuals. L'acte de forçar a una persona a tenir sexe amb ús de la violència va passar dels 377 casos coneguts sense penetració als 256 (-32%) i dels 557 fets amb penetració forçosa als 387 (-30,5%).Així i tot, es manté una tendència preocupant a Catalunya. Mentre que a la resta de l'estat espanyol, entre els delictes més greus tipificats penalment, l'agressió sexual amb penetració és el menys habitual dels casos, en el cas català les violacions violentes tenen una presència destacada i superen les agressions sexuals sense penetració (256) i els abusos amb penetració (308), fet que suposa una anomalia. Encara i així, el més comú dels delictes segueix sent l'abús sense penetració. L'any 2020 se'n van registrar 893 casos, el 39% del total de vulneracions de les llibertats sexuals comptabilitzades.Segons aquest mateix informe, entre el 2016 i el 2020, s'han arribat a produir 269 abusos o agressions sexuals protagonitzats per dos autors o més. Quan els delictes es fan de manera grupal, la relació de les agressions sexuals amb penetració encara es fa més palesa a Catalunya: es converteix en el fet més present, fins i tot per davant dels abusos sense penetració. En aquests cinc anys, s'han donat 87 casos de violacions violentes grupals en territori català, que la policia en tingui constància.El document del ministeri aporta algunes dades més en àmbit estatal. Així, es resol que l'any 2020 van augmentar els delictes per mitjans telemàtics i que aquesta tipologia afecta sobretot menors d'edat, que són les víctimes en un 80% dels casos. A més, la majoria de detinguts en aquest apartat tenen entre 41 i 64 anys, són homes i de nacionalitat espanyola.Encara i així, es recorda que els abusos i les violacions representen 3 de cada 4 delictes contra les llibertats sexuals registrats a l'estat espanyol. El 85% són dones, percentatge que creix fins al 92% en el cas de violacions. A més, la meitat de les víctimes ateses durant el 2020 tenien menys de 18 anys.L'estudi anual explica també el component estacional de la delinqüència sexual, que s'accentua durant els mesos d'estiu i disminueix a l'hivern. Tanmateix, durant la pandèmia, els delictes comesos a l'interior dels domicilis va passar de ser el 41% dels casos l'any 2019 a representar el 59% l'any següent.