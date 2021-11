Censura a les xarxes: Instagram inhabilita el compte de Fridays for Future Barcelona

El tancament es va produir després que critiquessin la cimera climàtica de Glasgow

Actualitzada 10/11/2021 a les 09:41

Instagram va inhabilitar ahir els comptes de Fridays for Future de Barcelona i València després que publiquessin sengles denúncies sobre «la nul·la ambició de la COP 26 de Glasgow», segons ha denunciat aquest moviment d'activistes climàtics.En un comunicat, Fridays for Future de Barcelona, que tenia 15.100 seguidors en el seu compte d'Instagram, considera que la companyia de la xarxa social «ha pres aquesta acció dràstica, que silencia les veus del moviment, en un moment transcendental per a la lluita per a la justícia climàtica: la COP 26 de Glasgow».El moviment es queixa que han tancat el seu compte «sense donar cap explicació» i constaten que ha succeït «casualment, després de la publicació d'una sèrie d'infografies que denunciaven la falsedat dels objectius plantejats en la cimera del clima».«Exigim explicacions i la recuperació dels nostres comptes, una de les eines més importants i efectives que tenim com a moviment per a fer arribar les nostres demandes a la població», han assenyalat els portaveus de l'organització ecologista.«Com tota gran multinacional, Instagram i la corporació que hi ha darrere seu, Meta –fins fa poc Facebook–, s'han sumat al discurs de 'lluita' contra el canvi climàtic. En els seus perfils oficials, es poden observar diferents campanyes donant suport a demandes de justícia climàtica. Un suport que, no obstant això, està clarament lluny de la seva posició real quan es tracta de donar veu en moments clau, com és la COP 26, als moviments climàtics i ecosocials», lamenten.Segons el moviment pel clima, «les xarxes socials, com Instagram, avui dia són eines fonamentals per a difondre i mobilitzar en tota mena de campanya, i sense elles, el moviment de Fridays for Future seria ben diferent».L'activista de Fridays For Future de València, Alba Pla, creu que «a la gent que mou Instagram no li agrada que es difongui informació sobre la veritat de la COP 26 i, com saben que tenim bastants seguidors, tant Barcelona com València, ens han inhabilitat els comptes».«És necessari revertir aquesta situació de manera immediata. En aquesta COP 26 tan desigual i parcial, on ja falten moltes veus d'activistes en primera línia de la crisi climàtica, no ens podem permetre tenir encara més veus silenciades», segons Pla.