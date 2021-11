El Consell Executiu aprova els pressupostos del Govern per a l'any 2022

La llei d'acompanyament queda al marge i s'haurà de portar a deliberació un altre dia

Actualitzada 09/11/2021 a les 11:29

El Consell Executiu ha aprovat aquest dimarts al matí el projecte de pressupostos que el Govern ha preparat per al proper any 2022. La reunió del president i els consellers d'aquest dimarts ha tingut com a punt gairebé únic els comptes de la Generalitat de l'any vinent que, després de l'aval de l'executiu, passarà a mans del Parlament per al seu possible tràmit i aprovació, si aconsegueix els suports suficients. Aquest dimarts, però, no s'ha vist ni aprovat la llei d'acompanyament, que comporta les mesures fiscals, que haurà de passar per una altra reunió del Govern que podria celebrar-se de manera extraordinària el proper dijous.