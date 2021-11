Educació invertirà 90 MEUR el 2022 per fer gratuït el P2 a partir del curs vinent

Reduir les ràtios de P3 a 20 alumnes

980 MEUR per a les universitats

El global del pressupost d'Educació contempla els 291 MEUR per garantir la continuïtat de més de 4.400 professionals durant aquest curs. També estan previstos 36,6 MEUR més per ajuts de menjador i transport escolar i 246,8 MEUR més per continuar implementant el Pla d'educació digital.El conseller d'Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, ha afirmat en diverses ocasions que l'actual ha de ser la legislatura de l'FP. En aquest sentit, els comptes inclouen 22,8 MEUR per impulsar un pla de xoc en aquest àmbit.El projecte preveu que, tenint en compte el concepte de polítiques d'educació, el total de recursos que s'hi destinin siguin 7.738 MEUR en el conjunt dels comptes de la Generalitat. D'aquests, 6.178 a educació general, 1.052 a educació universitària, 288 a beques i ajuts a l'estudi i 220 a altres. D'aquests diners, 6.103 els aporta el Departament d'Educació, 1.018 milions el de Recerca i Universitats, 227 el Consorci d'Educació de Barcelona i 390 altres organismes.Una de les línies d'actuació que incorpora el projecte és la reducció de les ràtios a P3 de 25 a 20 alumnes per classe de cara al curs vinent. Altres prioritats són reforçar les mesures per garantir l'equitat i la inclusivitat del sistema, augmentar les beques menjador i de transport i també els ajuts de foment del català i terceres llengües. El Govern també es marca millorar el finançament de les universitats públiques i el manteniment d'edificis i instal·lacions.En aquest sentit, els comptes preveuen 980,1 MEUR per al finançament de les universitats públiques. Això es tradueix en un increment de 70 MEUR. També inclouen una 212,8 MEUR més en polítiques d'R+D+I. En termes generals, el Departament de Recerca i Universitats acapara el 3,7% dels 5.022 MEUR d'increment dels departaments.