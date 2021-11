59 grups de recerca creen l'associació Tecnio per impulsar la transferència tecnològica a Catalunya

Els 59 grups compten amb l'acreditació Tecnio que atorga Acció, un segell que identifica els desenvolupadors de tecnologia a Catalunya per facilitar-ne la connexió amb les empreses. La nova associació comptarà amb un ajut de 300.000 euros d'Acció en els propers 3 anys per reforçar la visió de mercat d'aquests agents i apropar-los a les empreses.Torrent ha destacat que la nova associació permetrà fer «un pas més» en la col·laboració entre empreses i agents de recerca a Catalunya per «garantir» que el coneixement que es genera a les universitats es traslladi al teixit productiu.De la seva banda, Geis ha subratllat que «el gran repte» de Catalunya és «millorar la capacitat d'innovació» per convertir-la en «un dels motors principals» de l'economia. «Hem de posar el talent al servei de la transformació del país, per tal de desenvolupar un teixit empresarial més innovador, que faci créixer la competitivitat», ha indicat.Segons dades que ofereix el Govern, entre els anys 2016 i 2019, els centres que comptaven amb l'acreditació Tecnio van obtenir 300 milions d'euros d'ingressos totals i 90 milions en contractes d'R+D+i amb empreses. Alhora, de la seva recerca aplicada en van sorgir 61 patents que es van transferir a les empreses i es van crear 17 spin-offs.