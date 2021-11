Un grup violent de persones ataca a diversos Mossos i s'emporta a la persona que havien detingut

Els agents van realitzar tirs a l'aire d'advertència en veure's totalment envoltats

Actualitzada 07/11/2021 a les 18:58

Un grup de Mossos ha realitzat aquesta nit tres trets a l'aire a Barcelona en veure's envoltat per unes cent persones, que han causat ferides a sis agents i han aconseguit emportar-se a un home que els policies tenien detingut i emmanillat al carrer.Fonts policials han informat a Efe que el succés ha tingut lloc sobre dos quarts d'una de la passada nit, quan els Mossos han estat alertats que un home estava robant una ampolla d'alcohol en un bar situat en el número 19 del carrer Miguel Hernández, en el districte de Nou Barris.Quan els agents s'han personat en el local, la persona que estava robant s'ha resistit a l'acció dels Mossos, per la qual cosa ha estat detinguda.Els agents han identificat també a una persona que es feia passar per agent de la Guàrdia Urbana sense ser-ho i a una segona que els estava gravant.En aquest moment, un grup d'unes cent persones s'ha acostat fins als Mossos i diverses d'elles s'han emportat a l'home que tenien detingut i emmanillat.En aquest escenari, els agents han disparat tres trets a l'aire per a evitar ser apallissats.En la refrega posterior a aquest fet, els agents han aconseguit detenir a quatre persones. Una d'elles ha quedat ferida i ha estat traslladada a un centre sanitari de la Vall d'Hebron.Per part seva, sis agents han resultat ferits per contusions i lesions i han estat atesos també pels serveis mèdics. Un d'ells ha quedat amb baixa laboral.Posteriorment, una vegada passat l'altercat, el presumpte autor del furt en el bar i fugit s'ha lliurat a la policia en la comissària de Nou Barris quan encara estava emmanillat, han confirmat a Efe els Mossos.La policia, segons les citades fonts, investiguen totes les circumstàncies d'aquest succés, inclosa la hipòtesi que el grup de persones estiguessin de botelló, i busquen a les persones que van ajudar a fugir al detingut.