El Govern multa tres empreses amb una sanció de 6 milions i mig d'euros per superar els nivells de contaminació

«No sóc ningú per plantejar aquest peatge, però és evident que moltes capitals europees el tenen», ha remarcat Jordà. La consellera i Colau s'han «emplaçat a treballar» també en «la problemàtica del transport individual a Barcelona», segons Jordà.La consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà, ha participat aquest matí en la 'Declaració de Glasgow d'Alimentació i Clima' a l'Ajuntament de la ciutat amb motiu de la 26a Conferència Mundial pel Clima (COP26). Jordà ha reconegut que «fins ara no s'ha fet prou» des del Govern per afrontar la crisi climàtica. «Aquest departament no està per figurar, sinó per treballar i acompanyar en la transició verda», ha reblat.Aquesta tarda, Jordà mantindrà una reunió amb Mairi Gougeon, ministra d'Afers Rurals del Govern d'Escòcia a la COP26, i després es desplaçarà a Stirling per participar en el sopar la coalició de governs regionals Under2.