Alejandro Fernández reivindica el PPC com a partit de «la gent valenta i autèntica que creu en la llibertat»

Actualitzada 06/11/2021 a les 19:39

El president del PPC, Alejandro Fernández, ha exalçat aquest dissabte la seva formació assegurant que és el partit on hi ha «la gent valenta i autèntica que creu en la llibertat». Ho ha dit a Salou durant un acte per donar la benvinguda a 75 nous afiliats de la demarcació de Tarragona, com l'exportaveu de Cs i actual diputada popular al Parlament Lorena Roldán, que el mes passat es va fer militant del PPC. Fernández ha defensat el partit com a garant de la iniciativa econòmica «sense impostos confiscatoris», la «llibertat lingüística» i la família.