Els Mossos alerten d'intents d'estafes a persones grans i dependents que utilitzen serveis de teleassistència

Les víctimes reben una trucada dient que la seva prestació ha canviat i que si no la volen perdre han d'abonar una quantia de diners

Actualitzada 05/11/2021 a les 09:12

Un servei de teleassistència ha informat als Mossos d'Esquadra que s'han detectat, per diverses vies, ja sigui directament pels seus usuaris o pel seu personal coordinador de zona, d'una modalitat d'estafa que afecta al col·lectiu de gent gran i de persones dependents en el marc dels serveis de teleassistència que aquest col·lectiu té contractat prèviament per ser atesos en casos de necessitat i d'urgència.

L'estafa o intent d'estafa als usuaris i usuàries, majoritàriament gent d'edat avançada i amb dependència, es materialitza a través d'una trucada telefònica en la qual presumptes treballadors del servei de teleassistència contacten amb la persona gran, s'hi adrecen pel seu nom i els comuniquen que el seu servei de teleassistència ha canviat i que han d'abonar uns diners si no volen perdre el servei.

En altres ocasions l'excusa de contacte és la revisió del botó d'alerta o qualsevol altre pretext semblant com fins i tot la venda d'algun producte. El to utilitzat a les trucades és bastant agressiu, en veu alta i contundent i sense deixar parlar l'usuari en cap moment. Aquesta manera d'actuar és la que genera dubtes a la persona i per aquest motiu es desconfia del que els hi estan manifestant.

És per aquest motiu que des de la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra es recomana no fer cap pagament ni facilitar dades personals ni bancàries per telèfon, contactar amb el servei de teleassistència que es té contractat per verificar la informació rebuda mitjançant aquesta trucada telefònica fraudulenta.



Si s'és víctima d'un delicte o una temptativa de delicte, cal avisar immediatament als Mossos d'Esquadra trucant al telèfon d'emergències 112.