El preu del lloguer a Catalunya ha pujat un 41% en deu anys

Malgrat això, aquest any les rendes han caigut un 6%, segons Fotocasa

Actualitzada 04/11/2021 a les 15:35

Catalunya lidera la pujada del preu del lloguer a tot l'Estat amb un increment del 41% en l'última dècada, segons ha explicat la directora d'Estudis de Fotocasa, Maria Matos, en la jornada 'Evolution 2021', organitzada per l'Associació d'Agents Immobiliaris de Catalunya (AIC), l'Associació Nacional d'Agents Immobiliaris (ANAI) i el Col·legi Oficial d'Agents de la Propietat Immobiliària de Barcelona (COAPI).El 2021, les rendes han caigut un 6% de mitjana en comparació amb l'any passat, però continuen encara «molt lluny» de les xifres de 2011.El sector s'ha reunit aquest dijous per debatre sobre els canvis i els reptes provocats per la pandèmia en un context de demanda «més exigent».