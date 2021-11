El Govern vol implementar l'educació sexual i afectiva des de l'etapa de 0 a 3 anys

Actualitzada 05/11/2021 a les 17:31

El Govern vol implementar l'educació sexual i afectiva des de l'etapa infantil, de 0 a 3 anys, per proporcionar «eines» als infants. Ho ha dit la consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, en una entrevista a «Els Matins de TV3», on ha defensat que disposar d'una assignatura com aquesta els ajudaria a protegir-se contra possibles casos d'abús sexual. Verge ha subratllat que la prevenció de les violències passa obligatòriament per un treball específic a les escoles, també en aquelles edats més primerenques. «Un infant no ha de considerar normals certes coses», ha insistit, «els alumnes han de conèixer el seu propi cos».