Campanya d'Unió de Pagesos a les escoles per sensibilitzar contra el malbaratament alimentari

La campanya inclou un primer taller anomenat «Valorem els aliments», que té per objectiu acostar els nens al sector agrari i al sistema de producció d'aliments, així com visualitzar els costos econòmics, mediambientals i de treball professional que suposen, difondre la nutrició saludable i sostenible i promoure el consum de productes agraris de temporada i de proximitat. El segon taller, amb el nom de la campanya, «Plat Net», dona a conèixer als alumnes el concepte de malbaratament amb dades de Catalunya i del món, a més dels objectius de Desenvolupament Sostenible 2030, i ofereix eines pràctiques per portar a terme cada dia amb l'objectiu de reduir el malbaratament d'aliments de manera individual i en l'àmbit familiar.Unió de Pagesos ha començat aquesta tallares a les escoles de la Granadella, Bellaguarda i Bovera, a la comarca de les Garrigues, i durant el novembre es portaran a les escoles Riu Segre de Lleida, a la de Porrera, a la del Masroig i a la de Bellmunt del Priorat, totes tres del Priorat. El sindicat distribuirà el material de la campanya a 1.800 alumnes d'una vintena d'escoles de zones rurals, entre les quals la ZER Elaia (Garrigues), ZER Baix Priorat (Priorat), ZER Empordà (Alt Empordà), ZER Montsant (Priorat), ZER Vent d'Avall (Anoia) i ZER L'Oliver (Segrià). Les escoles poden sol·licitar el material de manera gratuïta. La campanya està finançada pel Departament de Drets Socials.Unió de Pagesos treballa perquè no es perdin ni es malbaratin els aliments. En aquest sentit, va signar un conveni de col·laboració amb Espigoladors el novembre del 2020, i també va contribuir a aconseguir que la Llei catalana sobre malbaratament diferenciés entre pèrdues i malbaratament. En aquest sentit, l'organització agrària considera que no és correcte qualificar de malbaratament un producte que per diferents circumstàncies es queda al camp perquè al productor no li és possible comercialitzar-lo.