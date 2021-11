La vacuna contra el meningococ, recomenada per a nadons, serà gratuïta a Catalunya

Les famílies han d'assumir encara el cost de les tres dosis, de 100 euros cadascuna

Actualitzada 04/11/2021 a les 17:23

El Departament de Salut de la Generalitat ha anunciat que inclourà una partida en els pressupostos per a finançar, a partir del pròxim any, la vacuna que protegeix del meningococ de tipus B, fins al present un inmunògen recomanat però opcional el cost del qual havien d'assumir les famílies.El meningococ B és un bacteri que causa infeccions poc freqüents, amb una incidència de 0,5 casos per cada 100.000 habitants i només 30 casos confirmats en 2020.No obstant això, aquest bacteri pot tenir conseqüències molt greus en els més petits, com a meningitis i sèpsies -resposta descontrolada a una infecció-, raó per la qual s'aconsella la vacuna en els lactants.La recomanació és administrar tres dosis de la vacuna Bexsero, entre els 2 i els 15 mesos d'edat, la qual cosa representa un important cost per a les famílies, ja que cadascuna d'elles té un preu d'uns 100 euros.En un comunicat, el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha assenyalat que mesures com aquesta «són un exemple de les quals han d'impulsar-se per a reduir les desigualtats en salut, causades en part per raons de tipus socioeconòmic».