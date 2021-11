La secretària de Salut Pública afirma que pujaran els casos les properes setmanes però preveu un Nadal «bastant normalitzat»

18 casos de delta plus

Cabezas ha afirmat que els preocupa l'arribada del fred, ja que el SARS-CoV-2 està adquirint ja estacionalitat i aquesta és l'època crítica pel que fa als virus respiratoris. Per això, alerta que caldrà estar amatents les properes setmanes i segurament fins al març.La secretària ha posat en valor la capacitat de fer tests diagnòstics de Catalunya i de detectar casos amb molt pocs símptomes. Ha afegit que tot plegat, i especialment per la vacunació, està permetent portar una vida «força normalitzada». Cabezas també ha dit que encara no està clar si la immunitat de grup estaria a l'entorn del 85% de vacunats i ha fet una crida als que encara no s'han vaccinat a fer-ho perquè tenen cinc vegades més probabilitats d'anar a la UCI en comparació amb un vacunat i tres més d'acabar hospitalitzat.Salut ha detectat entre setembre i octubre 18 casos de la nova variant delta plus. Cabezas ha explicat que representen un «nombre petit» del total seqüenciats i per això ha augurat que no substituirà a la delta originària.Pel que fa al futur de les mesures de protecció, ha insistit que la mascareta haurà de continuar sent obligatòria en interiors durant l'hivern. Pel que fa a les escoles, ha recordat que s'està a l'espera d'un informe encarregat al comitè assessor que s'enviarà més tard al govern espanyol.Sobre la possibilitat d'estendre el certificat covid a sectors com la restauració, ha assegurat que no està ara sobre la taula però que mai es pot descartar. En tot cas, el comitè assessor està elaborant també un informe sobre les mesures necessàries per conviure amb el virus.