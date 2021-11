Actualitzada 04/11/2021 a les 17:05

La mare de la menor violada a Igualada la matinada del diumenge ha escrit una carta al president espanyol, Pedro Sánchez, en què li demana mesures per evitar fets com el que ha patit la seva filla.En la missiva, que ha publicat 'La Vanguardia', demana que, a les zones d'oci, es restringeixi l'accés per edats i que, en aquelles on hi van adolescents, es prohibeixi el consum de drogues i alcohol.També reclama més protecció i vigilància, i que hi hagi una «llista negra» de violadors, assassins i delinqüents a qui prohibeixin accedir. A més, considera obligatori portar «una polsera salvavides» que alerti la policia en cas de perill. «Frenin aquestes salvatjades ja, que la llei sigui dura per a ells», reclama a Sánchez.