Les residències de Catalunya registren 9 usuaris amb covid

Segons la tipologia del centre, a les residències de gent gran hi ha 8 casos actius (menys del 0,1% dels residents) en 4 residències amb 60 professionals afectats (0,2% del total). Als centres per a persones amb discapacitat no hi ha cap cas actiu de covid-19 entre els residents, però hi ha 5 professionals afectats (0,1% respecte del total). Als centres residencials de persones amb problemàtica social derivada de salut mental no hi ha casos actius ni entre els residents ni entre els treballadors.El Departament de Drets Socials indica que el 97,3% de les persones que viuen en centres residencials està vacunat amb la primera dosi, i que el 96,8% té la pauta completa. 40.876 persones que viuen en residències de gent gran ja han rebut la dosi de reforç, el 85,8% del total. Pel que fa a les plantilles, el 92,2% ha rebut la primera dosi i el 91,5% la pauta completa.