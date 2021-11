L'Estat només ha executat 30 de cada 100 euros d'inversions dels Pressupostos 2021 a Catalunya

La ministra ha fet aquestes manifestacions en resposta a la pregunta del portaveu de Junts al Senat, Josep Lluis Cleries, que li ha recordat que «cada any» de cada 100 euros pressupostats en inversions als pressupostos «només se n'executen 66», mentre que «a Madrid de cada 100 se n'executen 114». Cleries li ha recordat que als primers sis mesos del 2021 l'Estat només va executar 13 euros de cada 100 pressupostats per a Catalunya, mentre que a Madrid han estat 41 euros.Foment del Treball xifra en 28.000 milions d'euros el dèficit d'infraestructures per part de l'Estat en els últims 10 anys i segons Cleries «cada català perd cada any 2.400 euros en serveis que podria tenir i que marxen amb el dèficit fiscal». Un «maltractament» que segons Cleries respon a «una acció premeditada i calculada» per «asfixiar l'economia i el creixement de Catalunya». L'incompliment dels pressupostos, ha dit, «va contra tots els ciutadans de Catalunya».En la seva resposta, Montero ha retret a Cleries que exigeixi el compliment «d'uns pressupostos que la seva formació política no aprova». «Si fos per Junts probablement Catalunya no hauria tingut consignat ni un sol euro als projectes de pressupostos».En tot cas la ministra ha apuntat que l'execució de les inversions de l'Estat a Catalunya no s'allunya massa de l'execució de la resta de les administracions. En aquest sentit ha afirmat que en aquests moments la inversió territorialitzada a Catalunya «està entorn del 30%, una xifra molt similar a la que es troba la Generalitat, entorn del 32%».En tot cas ha admès que el ritme d'execució «és lent» i «s'ha d'accelerar». «Tots hem d'estar implicats en això, i no em trobarà en la confrontació entre territoris», ha dit en resposta a les comparatives de Cleries entre l'execució a Madrid i a Catalunya.En el seu últim torn de paraula, Cleries ha criticat que la ministra hagi plantejat les inversions als pressupostos com quelcom propietat de l'Estat, i li ha recordat que les xifres que li ha donat responen a la sèrie històrica. «Quina casualitat que la història sempre perjudica els mateixos».«Per a bona part dels catalans el seu govern no té credibilitat, perquè hi ha qui els aprova els pressupostos –en referència a ERC- però després el seu govern no els compleix en res de res». «A Junts no ens trobarà donant suport a uns pressupostos que no volen negociar, no els donarem un xec en blanc on el que es recull sempre és blanc», ha dit.Montero ha volgut tancar el debat insistint a assenyalar Junts com una formació que no ha fet «res» aquesta legislatura per a Catalunya. «Vostès de forma sistemàtica es posen en contra, no creuen en el diàleg i només creuen en les vies unilaterals», ha dit, però «si de veritat volen una solució per a Catalunya no haurien d'utilitzar aquesta situació per confrontar amb el govern d'Espanya i si que haurien de seure a la taula, tenir posicions sensates, i donar suport als pressupostos».